El placentino Alberto Marcos, pionero en el Slalom Inclusivo

¿Te imaginas poder ser pionero de tu hobby y a la vez deporte favorito? Para el placentino Alberto Marcos de Azcárate ha sido un sueño hecho realidad. Con tan solo 14 años y con todas las dificultades posibles que se ha encontrado por el camino, ha conseguido participar en el Campeonato de España Inclusivo de Slalom en la localidad ilerdense de Ponts el pasado 23 de agosto y llevarse una medalla.

Un hecho del que no se encuentran precedentes y que abre la puerta a una nueva modalidad, ya que, pese a que en Aguas tranquilas es algo corriente, en el Slalom no se tiene constancia de ello.

Así pues, en las dos mangas del Campeonato de España de Slalom por Federaciones Autonómicas, el dorsal 141 fue para el barco conformado por Sergio García Álvarez y por Alberto Marcos de Azcárate. La embarcación tomó la salida y afrontó las dos bajadas de las dos series. Este barco, de la Federación Madrileña de Piragüismo, supone un nuevo paso en la inclusión en el Slalom.

Samuel Marcos, su entrenador y responsable del Club La Vinosilla de Plasencia, también es hermano de Alberto y ha podido vivir esta historia en primera persona. Marcos “está muy orgulloso de donde ha llegado su hermano y poder acompañarle a vivir uno de sus sueños y sobre todo, apoyar una causa social e inclusiva que antes no se contemplaba en España”.

Samuel ha destacado que Alberto “es un chico muy alegre y que nunca se rinde”. El club, su familia y amigos le “han acompañado en todo momento y han visto su evolución y sus ganas de seguir haciendo lo que le gusta”.

Por otro lado, han tenido que adaptar la barca para Alberto para que sea mucho más fácil para él, Samuel ha subrayado “la colaboración con la Fundación Madrileña y toda la ayuda que les ha brindado con los materiales adaptados”.

Slalom Inclusivo Campeonato Nacional / CEDIDA

El entrenador ha afirmado que “esta historia de superación y compromiso va a animar a más chicos y chicas con diversidad funcional a acercarse al deporte en Plasencia y en España con esta nueva competición y, esa era una de sus metas”.

Además, Samuel cree que “este campeonato tanto a nivel deportivo como social transmite las ganas y la ilusión por el deporte inclusivo y comprobar que se puede hacer sin ningún problema”.

Alberto y Samuel / Toni Gudiel

Finalmente, el responsable del club anima a que “los clubes o entrenadores que todavía no han dado el paso hacia la inclusión deportiva no se lo piensen más porque les va a cambiar la vida a los chicos que desean hacer deporte”.

El club

El club de La Vinosilla de Plasencia actualmente está empezando su segundo año en piragüismo con estadísticas excelentes. Aunque, Marcos ha lamentado que “todavía no tienen las infraestructuras adecuadas al 100% como le gustaría”. La Diputación Provincial de Cáceres ya se está haciendo cargo del nuevo pantalán pero estos trámites van un poco lentos para lo que nos urge a nosotros”.

“El pantalán accesible es una estructura que necesitamos cuanto antes porque todavía seguimos con las escaleras y para nuestros alumnos con movilidad reducida les impide mucho meterse en el río”, ha explicado el entrenador.

Samuel Marcos y su hermano Alberto Marcos desde el Club La Vinosilla continuarán con su compromiso en el club de aprender juntos, de seguir remando en la misma dirección y que la inclusión en el deporte sea posible en cada rincón.

