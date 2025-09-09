Comienza la reforma integral del Parque de la Coronación de Plasencia

Arranca septiembre y con ello la reforma integral del Parque de la Coronación de Plasencia, anunciada en mayo de este año. El objetivo es renovar y adaptar los espacios infantiles, priorizando la seguridad y la accesibilidad.

La obra comenzará por la primera fase que parte de una estrategia integral planteada hace dos años para renovar, fusionar o rehabilitar áreas infantiles, evitando la proliferación de parques pequeños y cercanos entre sí, y apostando por espacios más amplios, seguros y eficientes.

Se sustituirán los actuales suelos de caucho por superficies de césped técnico amortiguado, anticipándose así a la normativa europea que prohibirá el uso de caucho granulado a partir de 2030.

El Ayuntamiento placentino estima que, antes de final de año, puedan estar concluidas las dos primeras fases de esta reforma, que se financiarán con cargo a los actuales presupuestos.

La tercera fase está en proceso de definición administrativa y la cuarta se proyectará a partir de 2026, hasta completar una inversión total prevista de un millón de euros.

Tiempo de las obras

La empresa adjudicataria para encargarse de la reforma es Bosque Urbano, de origen placentino y con una dilatada experiencia en el sector. En cuanto a los tiempos, el representante de la empresa señaló en mayo que el pliego de condiciones marca un plazo de ejecución de 6 meses, aunque intentarían que las obras estén terminadas antes.

En este sentido, afirmó que los trabajos “comenzarían en verano para concentrar la mayor parte en julio y agosto” pero se han retrasado hasta este mes de septiembre.