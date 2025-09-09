Literatura
El escritor argentino Gustavo Yuste, Premio Centrifugados Pueblo de San Gil
Este año se han presentado 375 libros de 17 países distintos
El Periódico Extremadura
El escritor argentino Gustavo Yuste se ha alzado con la victoria de la octava edición del Premio Internacional de poesía Centrifugados Pueblo de San Gil con su obra 'Enero es un mes solitario'. Un evento que es organizado por Ediciones Liliputienses y el Ayuntamiento de San Gil.
Según ha informado la editorial, este año se han presentado al certamen un total de 375 libros de diecisiete países distintos. El jurado estaba formado por Fabio Betancour, María José Reina, Manuel Arteaga e Irene Marrero y han destacado”el gran nivel de los libros finalistas”.
Además, Ediciones Liliputienses publicará y distribuirá próximamente en España el libro ganador, ‘Enero es un mes solitario’.
Biografía de Yuste, el ganador
Gustavo Yuste es periodista y escritor; actualmente se dedica a coordinar talleres de escritura y lectura de poesía. Así pues, ha publicado, entre otros, los libros de poesía 'Electricidad', 'La felicidad no es un lugar' , ‘Liliputienses’, 'Accidentes del ánimo' y 'El formol de la melancolía'.
También, en 2019 publicó su primera novela, 'Personas que lloran en sus cumpleaños' y en 2023 se editó su segunda novela, 'Turistas perdidos'. En 2021 publicó el diario de viaje 'El viento trae noticias' y el libro apto para todos los públicos 'La fidelidad de los gatos'.
Junto a Patricio Foglia realizó la antología 'Una marca de nacimiento. Poesía y filiación'. Además, en 2017 fue seleccionado en la Bienal Arte Joven Buenos Aires dentro de la categoría Escritores.
