Exposiciones
Plasencia celebra los 600 años del pueblo gitano
Una exposición en la Sala Verdugo que se podrá visitar desde el 10 de septiembre hasta el 19
Mónica Meneses
La Fundación Secretariado Gitano inaugura este 10 de septiembre en la Sala Verdugo la exposición ‘600 años del pueblo gitano. Una historia compartida’, con motivo del sexto centenario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. La obra podrá visitarse hasta el 19 de septiembre.
La exposición reúne una selección de ilustraciones del artista Daniel Belchí, algunas procedentes de la campaña ‘Lección Gitana’ y otras creadas expresamente para esta conmemoración.
La obra
A través de imágenes y textos, la propuesta refleja momentos históricos, símbolos, valores y aportaciones culturales del pueblo gitano, ofreciendo una visión alejada de estereotipos y promoviendo el conocimiento y la convivencia.
Así pues, esta muestra forma parte de las actividades que la Fundación Secretariado Gitano organiza en toda España para conmemorar este aniversario, con el objetivo de dar visibilidad a la comunidad gitana y fomentar una sociedad más inclusiva.
