Plasencia mejorará un tramo de su red eléctrica con un soterramiento

La capital del Jerte contará próximamente con una mejora en su red eléctrica. Así lo ha publicado la Junta de Extremadura que ha sacado a información pública el proyecto de soterramiento de un tramo de la línea de media tensión “Industrial” de la subestación de Plasencia, con una tensión de 13,2 kV.

El objetivo principal es modernizar las instalaciones y garantizar un suministro eléctrico más seguro y estable para la ciudad.

La actuación, solicitada por la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, contempla también la instalación de un nuevo centro de reparto en el Camino Viejo de Serradilla y la sustitución de un centro de transformación en la Avenida de España.

El plan prevé el desmontaje de varios apoyos de la línea aérea y su sustitución por cableado subterráneo, así como la instalación de centros de transformación prefabricados con mayor capacidad, que reforzarán el servicio en zonas residenciales e industriales.

Vecinos y propietarios afectados

La Junta ha detallado en el documento público las parcelas y propietarios que se verán afectados de manera temporal o permanente por las obras, tanto en suelo urbano como industrial. Entre ellos figuran entidades privadas, empresas y particulares de Plasencia.

La declaración de utilidad pública del proyecto implica que podrán producirse ocupaciones de terrenos, aunque los afectados tienen derecho a presentar alegaciones o reclamaciones.

Consulta y alegaciones

Durante un plazo de 30 días, la documentación puede consultarse en las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera en Cáceres o en la página web oficial de la Junta. En ese mismo periodo, los interesados podrán presentar alegaciones.

Con esta actuación se rebajarán las averías y se garantizará un mejor servicio a vecinos y empresas de la ciudad.