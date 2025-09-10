Incidencias ferroviarias en la región
Un desprendimiento obliga a detener un tren Madrid-Sevilla en Plasencia
La caída de la tapa de un armario de refrigeración fue el motivo de la parada
En el convoy viajaban 107 pasajeros
Mónica Meneses
El tren de Media Distancia que cubría el trayecto Madrid Atocha–Sevilla Santa Justa se ha visto obligado a detener su marcha en la tarde de este miércoles en la estación de Plasencia, después de que se desprendiera la tapa de un armario de refrigeración. En el convoy viajaban 107 pasajeros.
Renfe ha informado de que, tras la incidencia técnica, se ha gestionado la llegada de un segundo tren para trasladar a los viajeros y permitir que continuaran su viaje hacia destino.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reaccionado de inmediato a esta nueva incidencia ferroviaria en la región. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha reclamado “inversiones urgentes y un compromiso real con unas infraestructuras ferroviarias seguras y modernas”.
“Comparto la indignación de todos los extremeños. No se trata de un fallo aislado, sino del reflejo del abandono histórico que sufre nuestra tierra”, ha denunciado. Además, ha añadido que viajar en tren por Extremadura “no puede ser un acto de resistencia”.
