Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

La Filmoteca de Extremadura proyecta 'El último suspiro' en Plasencia

La película se podrá ver a las ocho y media en los Multicines Alkázar

Multicines Alkázar

Multicines Alkázar / EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Mónica Meneses

Plasencia

La Filmoteca de Extremadura comienza mañana 11 de septiembre la nueva temporada de cine con la proyección de la película francesa ‘El último suspiro’, dirigida en 2024 por el cineasta Costa-Gavras. La cita cinematográfica será en los Multicines Alkázar de Plasencia a partir de las 20.30 horas.

Sinopsis

La trama propone un diálogo intenso y emotivo entre Augustin Masset, un médico que acompaña a sus pacientes en el final de la vida, y Fabrice Toussaint, un escritor que afronta su propio destino. A través de encuentros y visitas, ambos personajes se sumergen en un viaje cargado de humor, sensibilidad y emoción, que reflexiona sobre la vida y la muerte desde una mirada profundamente humana.

Noticias relacionadas y más

Además, el día 18 y 25 de septiembre se podrá volver a disfrutar de otros dos filmes en los Multicines Alkázar. ‘Odio entre hermanos’ y ‘Hombres Íntegros’, prometen conquistar a todos los espectadores placentinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents