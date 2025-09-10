Plasencia destina casi 275.000 euros para garantizar el transporte público en 2025

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado en el pleno ordinario celebrado el 10 de julio destinar 274.855 euros para cubrir el desequilibrio económico del servicio de autobús urbano durante el año de 2025.

La decisión se ha tomado tras el informe elaborado por la Inspección de Servicios Municipales que ha estimado que siguiendo la tendencia de 2024, el déficit del servicio podría rondar este año esa cantidad.

En el año anterior, la diferencia entre ingresos y gastos ascendió a 261.767 euros, según la liquidación bimestral presentada por la cooperativa encargada de la gestión.

“Situación anómala y transitoria”

El transporte urbano en la ciudad continúa prestándose de forma provisional por la Sociedad Cooperativa Los Arcos, ya que asumió el servicio en agosto de 2023 después de que caducara el anterior contrato.

De esta manera, el Ayuntamiento placentino se comprometió a compensar la diferencia entre ingresos y gastos ordinarios de mantenimiento, con el objetivo de garantizar la continuidad del transporte público en la ciudad.

Desde la Concejalía de Transporte Urbano se ha insistido en que la situación es “anómala y transitoria”, y que el consistorio trabaja para adjudicar cuanto antes un nuevo contrato que devuelva la normalidad al servicio y permita mejorar frecuencias, itinerarios y condiciones.

Gastos anuales del servicio urbano

Durante 2024, los ingresos del autobús urbano ascendieron a algo más de 357.000 euros, mientras que los gastos superaron los 618.000 euros, lo que generó un déficit superior a los 260.000 euros.

El Ayuntamiento prevé que este año debido al aumento de los costes de combustible, energía y materiales, el desequilibrio se incremente hasta los casi 275.000 euros ahora aprobados.

El pleno y la oposición

El acuerdo fue aprobado con 12 votos a favor del Partido Popular, mientras que el PSOE, con 5 votos, y Vox con uno, se abstuvieron. Unidas Podemos, por su parte, votó en contra, criticando la falta de avances en la adjudicación del nuevo contrato y el coste que supone para las arcas municipales seguir prorrogando este modelo de gestión.

Así pues, el equipo de gobierno defendió que la aportación es necesaria para “mantener un servicio básico para la ciudadanía”.

