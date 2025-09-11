El actor Edu Soto lleva su espectáculo a Plasencia el 27 de febrero

El actor Edu Soto actuará el próximo 27 de febrero de 2026 en el Teatro Alkázar de Plasencia. Presentará su espectáculo de humor improvisado 'Más vale solo que ciento volando Revolution'.

Las entradas tienen un precio de quince euros por persona y el show comenzará a las ocho y media. Se trata de un show "único y totalmente impredecible" que lleva la locura, la risa y el talento a "otro nivel".

Monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público se combinan para devolver al directo a este artista inclasificable. Además, cantar y bailar son solo una parte del show, ya que, se meterá en la piel de un sinfín de personajes, que cambian en cada función.

Larga trayectoria audiovisual

Soto, con 47 años de edad, ha actuado en varias películas nacionales de comedia como ‘Campamento garra de oso’, ‘En temporada baja’, ‘Toscana’, ‘Chueca Town’. También en series como ‘Atasco’, ‘Custodia compartida’, entre otras.

Además, ha participado en reality shows como Maestros de la Costura.

Con este espectáculo, Edu Soto consolida la trilogía ‘Más vale solo que ciento volando’.