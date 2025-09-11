Educación musical
El Conservatorio de Plasencia abre un período de admisión extraordinario
El centro abre un nuevo plazo desde hoy hasta el próximo martes 16 de septiembre para cubrir 3 plazas de Trompa, 2 de Fagot y 1 de Contrabajo
Mónica Meneses
El Conservatorio Profesional de Música 'García Matos' de Plasencia ha celebrado un acto público con las y los aspirantes de nuevo ingreso. Para el próximo curso ha publicado una oferta récord de 51 nuevas plazas para distintas modalidades de instrumentos dirigidas a estudiantes de 1º Enseñanza Elemental de Música.
Seis vacantes libres
Celebrada la jornada de adjudicación de plazas, se han logrado cubrir casi la totalidad quedando solo 6 vacantes libres: 3 plazas en Trompa, 2 de Fagot y 1 de Contrabajo. Con el objetivo de completar estas plazas el Conservatorio abre un nuevo plazo de admisión de alumnado que comienza hoy y cerrará el próximo martes 16 de septiembre.
Más información sobre el proceso y formularios de contacto en el siguiente enlace: https://conservatorio.dip-caceres.es/convocatoria-extraordinaria-para-acceder-a-1o-ee-ee/
