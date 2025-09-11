Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación musical

El Conservatorio de Plasencia abre un período de admisión extraordinario

El centro abre un nuevo plazo desde hoy hasta el próximo martes 16 de septiembre para cubrir 3 plazas de Trompa, 2 de Fagot y 1 de Contrabajo

Conservatorio de Plasencia

Conservatorio de Plasencia / Diputación de Cáceres

Mónica Meneses

Plasencia

El Conservatorio Profesional de Música 'García Matos' de Plasencia ha celebrado un acto público con las y los aspirantes de nuevo ingreso. Para el próximo curso ha publicado una oferta récord de 51 nuevas plazas para distintas modalidades de instrumentos dirigidas a estudiantes de 1º Enseñanza Elemental de Música.

Seis vacantes libres

Celebrada la jornada de adjudicación de plazas, se han logrado cubrir casi la totalidad quedando solo 6 vacantes libres: 3 plazas en Trompa, 2 de Fagot y 1 de Contrabajo. Con el objetivo de completar estas plazas el Conservatorio abre un nuevo plazo de admisión de alumnado que comienza hoy y cerrará el próximo martes 16 de septiembre.

Más información sobre el proceso y formularios de contacto en el siguiente enlace: https://conservatorio.dip-caceres.es/convocatoria-extraordinaria-para-acceder-a-1o-ee-ee/

