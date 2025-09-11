Llega a Plasencia el Plaza 3x3 CaixaBank el sábado 20 de septiembre

El recinto Torre Lucía de Plasencia acogerá el circuito Plaza 3x3 CaixaBank de la edición de 2025 el próximo 20 de septiembre. El objetivo de esta iniciativa es llegar al mayor número posible de participantes con el atractivo formato 3x3 como gran protagonista y disfrutar del baloncesto.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 16 de septiembre a las 23:59 horas.

Los partidos comenzarán a las 10.00 horas, en un total de 7 pistas de juego en las que no parará el baloncesto hasta las 16.00 horas de la tarde. Esta horquilla horaria podrá verse modificada en el caso de que el número de inscripciones así lo determine.

Todos los jugadores contarán con una camiseta de recuerdo de la actividad y las categorías serán benjamines, alevines, infantiles, cadetes, junior, senior y maxi senior.

Fin solidario

Además, desde la Federación Extremeña de Baloncesto (FEXB) han animado “a los participantes a sumarse a la iniciativa solidaria ‘márcate un tripl3’, impulsada por CaixaBank para marcar el mayor número posible de triples”. Cada canasta se transformará en una aportación económica destinada a una causa solidaria.

El evento contará con la presencia de Fernando Romay, embajador de la FEB y exjugador internacional, quien amenizará la jornada con diversas actividades lúdicas y participará en la entrega de recuerdos y premios, contribuyendo a que sea un día inolvidable para todos los asistentes.