Plasencia avanza en la ampliación del Centro Sociosanitario

El consorcio placentino ha aprobado, en su sesión ordinaria del pasado 9 de septiembre, la concesión de la licencia de obras para la segunda modificación del proyecto de ampliación del Centro Sociosanitario de la ciudad, ubicado en la Avenida Martín Palomino.

El acuerdo responde a la solicitud presentada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, promotora de la actuación, y se enmarca en el procedimiento administrativo iniciado en diciembre de 2022, cuando se concedió la primera licencia de obras para este proyecto.

El proyecto

Posteriormente, en julio de 2024, se aprobó una primera modificación vinculada a la ubicación del edificio dentro de la misma parcela. La segunda modificación, ahora autorizada, adapta el diseño a las recomendaciones derivadas del estudio de inundabilidad, tras la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo que obligó a reubicar la construcción fuera de la zona de policía del arroyo Fuentidueñas.

El proyecto fue aprobado técnicamente por la Administración autonómica en mayo de 2025. Ahora mantiene la configuración general prevista, reduce ligeramente la superficie construida y eleva el presupuesto de ejecución material.

Los informes técnicos municipales emitidos en agosto y septiembre de este año han sido favorables, al comprobar que la actuación cumple todos los parámetros urbanísticos y legales.

Aprobado por unanimidad

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Plasencia avanza en la ampliación del centro. Una reforma esencial para reforzar la atención a las personas dependientes y mayores de la ciudad y su entorno. El acuerdo, aprobado por unanimidad, incluye además las condiciones habituales en materia de seguridad, gestión de residuos y plazos de ejecución.