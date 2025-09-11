Plasencia confía en recibir este otoño los fondos para humanizar Martín Palomino

Plasencia ha inaugurado el nuevo curso político tras el pleno ordinario celebrado este 9 de septiembre. Así pues, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha visitado el barrio de Colonia Guadalupe. El regidor se ha reunido con los representantes vecinales y ha repasado junto a ellos los principales proyectos que afectan al entorno.

En este sentido, Pizarro ha destacado que el barrio forma parte de uno de los grandes proyectos de transformación urbana, la humanización de las avenidas de España y Martín Palomino, con una inversión prevista de 14 millones de euros. Una actuación que ha sido muy demandada y que ya cuenta con el acuerdo de financiación al 50% entre el Ministerio de Transportes y la Junta de Extremadura.

Además de este proyecto, el alcalde ha analizado el estado de los servicios municipales en Colonia Guadalupe y los ha valorado “positivamente en aspectos como la limpieza, jardines, agua y obras”.

Renovación del parque infantil

Pizarro, también ha resaltado que el barrio contará próximamente con la renovación integral de su parque infantil. Una petición que ha sido trasladada por los vecinos y que está incluida en la segunda fase del plan de mejora de estas instalaciones. La obra ya está adjudicada a una empresa y deberá ejecutarse en un plazo máximo de seis meses.

De la misma manera, el alcalde ha subrayado que este barrio es “un espacio emblemático de la ciudad, levantado en los años 70 y que hoy se encuentra plenamente cohesionado con el resto de Plasencia”.

Finalmente, ha agradecido a las asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos “el trabajo conjunto que hacen permite que Plasencia avance”.

Próximas visitas

Esta visita es la primera de una ronda de encuentros vecinales que continuará en los próximos fines de semana en los barrios de San Miguel, Río Jerte, San Lázaro y El Pilar.