El Ayuntamiento de Plasencia revisará la urbanización donde nueve menores se cayeron tras ceder una plataforma

El Ayuntamiento de Plasencia revisará las zonas comunes de la urbanización privada en la que ayer jueves se desplomó una plataforma de hormigón, provocando la caída de nueve menores, de entre cinco y siete años, desde una altura de un metro y medio. La estructura se encontraba en un edificio de la calle Rodrigo Alemán.

Imagen de la estructura antes de su desplome / CEDIDA

Ninguno de ellos resultó herido de gravedad, aunque dos fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto, según confirmaron ayer fuentes oficiales.

El concejal de Interior, David Dóniga, ha informado en rueda de prensa que la Policía Local recibió el aviso a las 18.45 horas. “Nos comunicaban que una estructura comunitaria había cedido y que nueve menores se habían precipitado, dos de ellos con traslado al hospital”, ha explicado.

"Se actuará de forma preventiva"

Además, Dóniga ha aclarado que la estructura pertenece a un bloque de vecinos y no a un espacio público, aunque ha recalcado que “el Consistorio actuará de forma preventiva para que no vuelva a ocurrir".

“Revisaremos las zonas comunes de la urbanización, como hacemos también en otras comunidades, para garantizar la seguridad de los vecinos”, ha asegurado.

Fuentes municipales también han precisado que la inspección se llevará a cabo en coordinación con los servicios técnicos del Ayuntamiento con el objetivo de evitar que se repitan sucesos similares.