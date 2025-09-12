El campo de fútbol municipal de Plasencia ya acoge los primeros partidos

El campo de fútbol municipal de Plasencia ha comenzado a acoger encuentros oficiales este mes, tras la organización de los nuevos horarios. Según ha explicado la concejala de Deportes, Isa Blanco, actualmente hay cuatro clubes que utilizan estas instalaciones: Ciudad de Plasencia, UPP, Nuevo Plasencia y la Academia de Fútbol.

Nuevos horarios

“Se ha establecido un horario que cubre todas las tardes de la semana y, además, este pasado fin de semana ya se han disputado los primeros partidos”, ha señalado la edil, destacando que la planificación se ha hecho conciliando el uso del campo con los entrenamientos de los atletas que también lo comparten.

Para facilitar esta convivencia, los partidos se programan a partir de las 11.00 horas los fines de semana, de manera que los atletas puedan entrenar previamente. Asimismo, se han instalado redes de protección alrededor del terreno de juego para garantizar la seguridad tanto de los corredores como de los jugadores.

“La semana pasada coincidieron entrenamientos de atletismo con partidos y no hubo ningún problema, así que estamos muy contentos con el resultado”, ha asegurado.

Resultado positivo

La concejala ha destacado la ilusión de los clubes por el inicio de la temporada, “este pasado fin de semana, por ejemplo, jugaron equipos cadetes y juveniles, algo que nunca habíamos visto en el campo municipal”.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se está preparando un evento de inauguración que contará con la participación de equipos locales y que, según ha querido adelantar la edil, “gustará a la ciudadanía en general”.

Finalmente, la concejala también ha expresado su deseo de las mejoras en los otros dos campos pendientes, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda deportiva en la ciudad.

