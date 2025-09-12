Plasencia reúne a más de 40 clubes y nuevas disciplinas en la Feria del Deporte

Cita deportiva
Plasencia acogerá este domingo, 14 de septiembre, una nueva edición de la Feria del Deporte, que se celebrará de 10.00 a 14.30 horas en la Plaza Mayor y en la Plaza de Abastos.
El evento reunirá a más de cuarenta clubes, asociaciones y centros deportivos locales, que mostrarán a la ciudadanía la amplia oferta deportiva y recreativa disponible para todas las edades.
Actividades previstas
Entre las actividades deportivas previstas destacan los ‘stands’ natación, bádminton, esgrima, baloncesto, piragüismo, pesca deportiva, baile moderno, taekwondo, judo, rugby, orientación y senderismo, además de las propuestas de los gimnasios y centros privados de la ciudad.
También este año se introducen disciplinas novedosas como el Fútbol Concept, una modalidad inspirada en el fútbol callejero que se juega en una pista hinchable de 20x10 metros. Una innovación posible gracias a la colaboración de la empresa placentina Bosque Urbano.
Actividad solidaria
Por otro lado, un punto central será la actividad solidaria de ciclo indoor, ‘Pedaladas contra el Cáncer’ organizada en colaboración con gimnasios locales, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
La concejala de Deportes, Isabel Blanco, ha destacado que se trata de “un inicio de temporada ilusionante en el que queremos poner en valor la diversidad deportiva de Plasencia”. Blanco ha subrayado que “la feria es una oportunidad para que las familias disfruten de una mañana de ocio saludable”.
Finalmente, la edil ha agradecido “a todas las asociaciones y deportistas el esfuerzo y la generosidad que muestran cada año compartiendo instalaciones y ofreciendo lo mejor para que el deporte en Plasencia siga creciendo”.
El gerente de la compañía Bosque Urbano, Jorge Vega, ha explicado que “cada año intentamos traer algo nuevo a Plasencia. El pasado fue el pickleball y este año presentamos el Fútbol Concept, una disciplina divertida, dinámica y apta para todas las edades. Queremos que los chavales y las familias disfruten de esta experiencia gratuita en un entorno seguro”.
