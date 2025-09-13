FEAFES Salud Mental critica la inversión de la ampliación del Centro Sociosanitario de Plasencia

La Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Trastorno Mental (FEAFES) ha mostrado su rechazo a la decisión de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de destinar casi 10 millones de euros a la ampliación del Centro Sociosanitario de Plasencia, ubicado en la Avenida Martín Palomino.

En una nota de prensa, el colectivo ha expresado su “profunda preocupación” por una medida que, a su juicio, supone “perpetuar un modelo institucional” en lugar de avanzar hacia recursos comunitarios.

“Se pierden casi 10 millones de euros que deberían destinarse a recursos de calidad, cercanos a las personas, en lugar de reforzar estructuras que consolidan el encierro y la marginación”, han señalado.

"Un proyecto que debería orientarse hacia un modelo integrador"

La Federación ha subrayado que “no se opone a la mejora de las condiciones de vida de los residentes ni de los profesionales que trabajan en el centro, pero consideran que el proyecto debería orientarse hacia un modelo integrador, basado en apoyos en la comunidad y alejado de macroinstituciones que han demostrado su ineficacia y contribuyen a la estigmatización del colectivo”.

Además, el comunicado denuncia la “falta de comunicación” con la Junta de Extremadura y alerta de que la decisión genera “alarma” entre las familias, “ya que confirma la ausencia de un proyecto regional planificado en salud mental y atención social”.

La Federación finalmente reclama a la Junta que “reconsidere la inversión, abra un proceso de diálogo con el colectivo y destine los fondos a dispositivos comunitarios, programas de apoyo personalizado y alternativas que promuevan la vida independiente”.