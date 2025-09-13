La Universidad Popular de Plasencia oferta 60 cursos y más de 900 plazas

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado la segunda programación de cursos de la Universidad Popular para el año 2025. Este segundo plan ofrecerá un total de 60 cursos, cuatro de ellos gratuitos y 932 plazas distribuidas en 13 áreas temáticas, con el objetivo de acercar la cultura, el aprendizaje y el ocio creativo a toda la ciudadanía.

Programación

Entre las novedades de esta edición destacan el curso de Historia de Extremadura, dirigido por el historiador Juan Rebollo Bote, los paseos guiados por la historia de Plasencia, nuevas propuestas de repostería internacional y tradicional, talleres de pintura en tela e ilustración, así como una formación innovadora en inteligencia artificial y creación de contenidos digitales.

También han programado cursos formativos relacionados con el ejercicio físico, idiomas, arte y patrimonio, desarrollo personal, panadería y repostería, cultura y gastronomía, artesanía, manualidades y artes plásticas, bisutería, música y baile, imagen y cuidado personal, teatro, cine y fotografía e informática.

Matrícula

Las matrículas se abrirán del 17 al 25 de septiembre, tanto de forma presencial en la sede de la Universidad Popular como online a través del blog oficial. Las plazas se repartirán al 50% entre ambas modalidades, y se asignarán por orden de inscripción. El curso dará comienzo el próximo 6 de octubre.

La concejala de Cultura, María Luisa Bermejo, ha destacado que “quieren que cualquier persona encuentre una actividad que le motive y le haga crecer personal y culturalmente”.

Por otro lado, la directora de la Universidad Popular, Yolanda Amor, ha subrayado que “en cursos como ilustración o pintura en tela no es necesario tener experiencia previa, solo creatividad y ganas de aprender. Además, este año en el folleto aparecerá la descripción detallada de cada curso y el nombre de los profesores, para que los alumnos sepan desde el primer momento qué van a encontrar”.

Para más información, los interesados pueden consultar el programa completo en la web de la Universidad Popular o llamar al 927 421 366.

