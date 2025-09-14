El Archivo de Plasencia invita a curiosear 145 años de historia local

El Archivo Municipal de Plasencia invita a curiosear el documento del mes de septiembre. Los 82 libros de actas capitulares desde 1580 hasta 1725, que abarcan 145 años de historia local.

Estos 82 libros, junto con dos anteriores de 1465 y 1522, están ya disponibles online en la página web del Archivo Municipal de Plasencia, lo que facilitará su difusión y la investigación, a la vez que asegura una mayor preservación de los originales.

Fuentes originales

Según explican los técnicos del archivo, las actas capitulares son una de las fuentes documentales “más valiosas” para conocer la evolución de la ciudad. En ellas se registraban de forma sistemática las decisiones de los órganos de gobierno, acuerdos sobre impuestos, abastecimientos, obras públicas, nombramientos y relaciones con otras instituciones, así como otros asuntos cotidianos que afectaban directamente a la población.

Cada acta sigue un formato estructurado, encabezamiento con fecha, lugar y asistentes, desarrollo del contenido con los acuerdos adoptados y un cierre con firmas o rúbricas de los participantes.

Diversidad de papeles

Más allá de su valor informativo, estos libros también constituyen un testimonio material de la evolución de las técnicas de escritura, encuadernación y producción documental entre los siglos XVI y XVIII.

No todos los libros han llegado en buen estado. Algunos presentan daños por humedad, insectos o el paso del tiempo, y del siglo XVI solo se conservan cinco libros que abarcan quince años. A partir de 1600, las lagunas en la serie se reducen de forma notable.

La muestra seleccionada permite apreciar la diversidad de papeles, la riqueza de las encuadernaciones y la evolución de las caligrafías, convirtiendo cada volumen en una pieza única. Desde el archivo destacan que “se trata de una oportunidad no solo para investigadores, sino también para cualquier ciudadano interesado en conocer cómo se construía la vida municipal hace más de tres siglos”.