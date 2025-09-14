Más de 30 camiones se reúnen en Plasencia con un fin solidario

Plasencia vivirá un evento único los próximos 20 y 21 de septiembre con la celebración de la I Concentración de Camiones ‘Plasencia Trucks’, que reunirá a más de treinta vehículos de gran tonelaje en un fin de semana que combina motor, ocio y solidaridad. Se celebrará en el recinto de El Berrocal y la entrada será gratuita.

Programación

El programa comenzará el sábado con juegos populares y una paella solidaria cuya recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y a la Asociación Extremeña contra la ELA.

Posteriormente, la jornada continuará con animación musical a cargo de Santos, Losan y DJ Neilia, y finalizará a las 21.00 horas con un desfile de camiones por la ciudad, seguido de un show de luces y música en el recinto ferial. El domingo las actividades serán por la mañana, con la degustación de migas extremeñas y la entrega de trofeos.

Cartel del evento / CEDIDA

El organizador del evento, Carlos Varela, ha destacado que se trata de una cita pensada para toda la ciudad, "esperamos que sea un evento bonito, que atraiga turismo y de a conocer Plasencia. Queremos que todos disfruten y que tenga un carácter solidario”.

El concejal de Festejos, David Dóniga, ha animado a la ciudadanía a participar, “invitamos a todos a acercarse al Berrocal para disfrutar de un espectáculo, el desfile de camiones será espectacular y la paella solidaria merece la pena por sí sola”.

Desde la AECC, su responsable en Plasencia, Mercedes Solís, ha agradecido la oportunidad de visibilizar la labor de la entidad “es una oportunidad para sumar apoyos en la lucha contra el cáncer. Esperamos que el evento sea un éxito y que mucha gente se sume a la causa”.

Finalmente, Rubén Checa, presidente de la Asociación Extremeña contra la ELA, ha destacado la importancia del apoyo recibido, “para nosotros es un día muy especial. La aportación de esta concentración será muy importante, pero sobre todo agradecemos la visibilidad que se nos brinda”.