Paco Candela llega a Plasencia con ‘Ratitos Buenos’

Plasencia se prepara para acoger a uno de los artistas más queridos en el panorama musical español, Paco Candela. El próximo 25 de octubre a las 20.00 horas el Palacio de Congresos de la ciudad sonará a ‘Ratitos Buenos’.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales habituales de venta anticipada, y desde la organización se recomienda adquirirlas con antelación debido al gran interés que está despertando esta cita en Plasencia y en toda la región.

Así pues, Paco Candela, con una trayectoria consolidada dentro del panorama nacional, ha sabido conquistar al público con su voz inconfundible y su capacidad para emocionar a través de letras que conectan con la vida cotidiana.

Sobre la gira

En ‘Ratitos Buenos’, Candela repasará algunos de los temas más emblemáticos de su discografía, junto con nuevas composiciones que rinden homenaje a la música popular andaluza, el flamenco y las sevillanas.

El show ya ha cosechado gran éxito en otras ciudades y promete ser una velada íntima, “cargada de sentimiento y raíces", en un formato pensado para disfrutar en familia o entre amigos.

Más información y compra de entradas en la web del Palacio de Congresos de Plasencia.