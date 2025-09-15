Arranca la temporada de piscina de invierno en Plasencia y retoma los cursos en octubre

El Ayuntamiento placentino ha anunciado que mañana, 16 de septiembre, dará comienzo la temporada de piscina de invierno. La instalación abrirá en su horario habitual, de 7.45 a 22.00 horas.

Las inscripciones para los cursos de natación se abrirán el viernes 19 de septiembre a partir de las 8:00 horas, exclusivamente a través del Área de Socios de la web municipal de deportes.

Cursos y calendario

Los cursos de natación se desarrollarán del 1 de octubre al 19 de diciembre de 2025 y del 8 de enero al 29 de mayo de 2025, siguiendo el calendario escolar. También, cabe destacar que es necesario renovar la matrícula cada mes, abonando la cuota antes del día 25.

En lo relativo a las cuotas mensuales los bebés con padre pagarán 30 €, los niños 25 €, los adultos, dos días, 25 € y un día 12,50 €. Además, en diciembre la cuota será la mitad.

Inscripciones y registro previo

Antes de formalizar la matrícula, los usuarios deberán estar registrados en la plataforma online de deportes. En el caso de los menores, un adulto responsable debe crear la unidad familiar e incluir al menor con la documentación correspondiente (DNI o Libro de Familia). Los usuarios ya registrados no tendrán que repetir este trámite.

La inscripción se realiza online y, una vez confirmada la plaza, el alumno será redirigido a la pasarela de pago. Si no hubiera plazas disponibles, podrá apuntarse a la lista de espera.

Normas de uso

El Ayuntamiento recuerda que es obligatorio entrar a clase con chanclas, albornoz o toalla grande y gorro de baño, recomendando también el uso de gafas. Los niños de 1 a 36 meses, y quienes no controlen esfínteres, deberán usar pañal y bañador.

Finalmente, el acceso a la instalación se realizará mediante código QR personal, con diferentes requisitos. Los niños de 3 a 8 años deberán entrar acompañados hasta vestuarios por un adulto. Los niños de 9 a 15 años podrán acceder solos, 5 minutos antes de la clase. Y los adultos pueden acceder cinco minutos antes de su curso y disponen de 10 minutos tras la clase para el uso de vestuarios.