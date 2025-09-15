Un incendio cerca del colegio San José de Plasencia obliga a suspender las clases este lunes
El fuego se originó en una casa próxima al recinto y, por motivos de precaución, la dirección ha decidido suspender las clases
Mónica Meneses
Plasencia ha vivido un susto en la tarde de este domingo por un pequeño incendio registrado en las inmediaciones del centro educativo San José.
Aunque el colegio no ha sufrido daños en su estructura ni en sus instalaciones, según ha comunicado el propio centro, la dirección ha optado por suspender las clases y el servicio de comedor este lunes, 15 de septiembre, como medida de precaución.
A través de un correo enviado a las familias, el centro ha explicado que el fuego se originó en una vivienda colindante. La decisión de suspender la jornada lectiva se ha tomado “por precaución, debido al humo y a la proximidad del incendio, y tras consultar con el equipo de bomberos”.
La dirección del colegio también ha pedido colaboración a las familias "para que comuniquen esta suspensión a quienes no tengan acceso a la plataforma educativa Rayuela”.
- Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al Hospital
- El Ayuntamiento de Plasencia revisará la urbanización donde nueve menores se cayeron tras ceder una plataforma
- Vecinos de Miralvalle de Plasencia reclaman “reubicar el pipicán” del barrio
- Álvaro Rubio homenajea a Plasencia y a su memoria silenciada con la literatura
- La Universidad Popular de Plasencia oferta 60 cursos y más de 900 plazas
- Comienza la reforma integral del Parque de la Coronación de Plasencia
- Más de 30 camiones se reúnen en Plasencia con un fin solidario
- Un desprendimiento obliga a detener un tren Madrid-Sevilla en Plasencia