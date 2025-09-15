Un incendio cerca del colegio San José de Plasencia obliga a suspender las clases este lunes

Plasencia ha vivido un susto en la tarde de este domingo por un pequeño incendio registrado en las inmediaciones del centro educativo San José.

Aunque el colegio no ha sufrido daños en su estructura ni en sus instalaciones, según ha comunicado el propio centro, la dirección ha optado por suspender las clases y el servicio de comedor este lunes, 15 de septiembre, como medida de precaución.

A través de un correo enviado a las familias, el centro ha explicado que el fuego se originó en una vivienda colindante. La decisión de suspender la jornada lectiva se ha tomado “por precaución, debido al humo y a la proximidad del incendio, y tras consultar con el equipo de bomberos”.

La dirección del colegio también ha pedido colaboración a las familias "para que comuniquen esta suspensión a quienes no tengan acceso a la plataforma educativa Rayuela”.