Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio cerca del colegio San José de Plasencia obliga a suspender las clases este lunes

El fuego se originó en una casa próxima al recinto y, por motivos de precaución, la dirección ha decidido suspender las clases

Una imagen del centro educativo de la localidad placentina.

Una imagen del centro educativo de la localidad placentina. / CEDIDA

Mónica Meneses

Plasencia

Plasencia ha vivido un susto en la tarde de este domingo por un pequeño incendio registrado en las inmediaciones del centro educativo San José.

Aunque el colegio no ha sufrido daños en su estructura ni en sus instalaciones, según ha comunicado el propio centro, la dirección ha optado por suspender las clases y el servicio de comedor este lunes, 15 de septiembre, como medida de precaución.

A través de un correo enviado a las familias, el centro ha explicado que el fuego se originó en una vivienda colindante. La decisión de suspender la jornada lectiva se ha tomado “por precaución, debido al humo y a la proximidad del incendio, y tras consultar con el equipo de bomberos”.

Noticias relacionadas y más

La dirección del colegio también ha pedido colaboración a las familias "para que comuniquen esta suspensión a quienes no tengan acceso a la plataforma educativa Rayuela”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents