Organiza Música entre Amigos
José Manuel Soto actuará en el Teatro Alkázar de Plasencia el 25 de octubre
El cantante actuará a las ocho de la tarde y las entradas se pueden comprar desde 25 euros
Mónica Meneses
El cantante sevillano José Manuel Soto continúa su gira 2025 y llega a Plasencia el 25 de octubre para ofrecer un concierto en el Teatro Alkázar a partir de las 20.00 horas.
Las entradas tienen un precio de 30/25 euros y ya están disponibles en los canales habituales de venta anticipada. Además, se recomienda adquirirlas cuanto antes debido a la alta expectación que está generando el sevillano.
Trayectoria musical
Con casi 40 años de carrera musical, 20 discos publicados y más de 1.500 conciertos a sus espaldas, Soto es uno de los artistas más consolidados del panorama musical español.
En este nuevo espectáculo, el intérprete combina sus grandes éxitos con un repertorio de canciones populares, pasodobles y clásicos atemporales, invitando al público a cantar e incluso a bailar durante la velada.
El concierto está pensado para todos los públicos y promete ser una “auténtica fiesta de la música española”, en la que la conexión entre artista y espectadores será única.
- Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al Hospital
- El Ayuntamiento de Plasencia revisará la urbanización donde nueve menores se cayeron tras ceder una plataforma
- Vecinos de Miralvalle de Plasencia reclaman “reubicar el pipicán” del barrio
- Álvaro Rubio homenajea a Plasencia y a su memoria silenciada con la literatura
- La Universidad Popular de Plasencia oferta 60 cursos y más de 900 plazas
- Comienza la reforma integral del Parque de la Coronación de Plasencia
- Más de 30 camiones se reúnen en Plasencia con un fin solidario
- Un desprendimiento obliga a detener un tren Madrid-Sevilla en Plasencia