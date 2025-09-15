José Manuel Soto actuará en el Teatro Alkázar de Plasencia el 25 de octubre

El cantante sevillano José Manuel Soto continúa su gira 2025 y llega a Plasencia el 25 de octubre para ofrecer un concierto en el Teatro Alkázar a partir de las 20.00 horas.

Las entradas tienen un precio de 30/25 euros y ya están disponibles en los canales habituales de venta anticipada. Además, se recomienda adquirirlas cuanto antes debido a la alta expectación que está generando el sevillano.

Trayectoria musical

Con casi 40 años de carrera musical, 20 discos publicados y más de 1.500 conciertos a sus espaldas, Soto es uno de los artistas más consolidados del panorama musical español.

En este nuevo espectáculo, el intérprete combina sus grandes éxitos con un repertorio de canciones populares, pasodobles y clásicos atemporales, invitando al público a cantar e incluso a bailar durante la velada.

El concierto está pensado para todos los públicos y promete ser una “auténtica fiesta de la música española”, en la que la conexión entre artista y espectadores será única.