Plasencia mantiene la sanción de 8.200 euros por obras ilegales en la calle La Merced

El ayuntamiento placentino ha acordado desestimar el recurso presentado por una empresa de edificación contra la sanción de 8.200 euros que le ha sido impuesta por la ejecución de obras sin licencia, en dos viviendas situadas en la calle La Merced.

La sanción se originó tras una inspección realizada por la Policía Local en agosto de 2023. Se detectó una reforma integral de dos viviendas, incluyendo la unificación de ambas, redistribución de tabiquería, instalación de nueva carpintería exterior, electricidad, fontanería y falsos techos, sin contar con la licencia correspondiente.

Alega "indefensión"

La empresa alegó que su intervención se limitó a la colocación de un techo de pladur y que no había recibido notificaciones del expediente, lo que le habría causado indefensión.

Aun así, el Ayuntamiento ha considerado que las actas de inspección tienen presunción de veracidad y que las notificaciones se realizaron conforme a la ley, incluso mediante publicación en el BOE y tablón de edictos de Malpartida de Plasencia.

El consistorio subraya que los propietarios de las viviendas ya regularizaron la situación urbanística solicitando licencia de agrupación y reforma interior, y abonaron voluntariamente la sanción reducida. Sin embargo, la empresa no reconoció su responsabilidad ni efectuó el pago, por lo que el procedimiento siguió su curso.

Unanimidad en el pleno

La resolución de la Comisión de Urbanismo fue aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes en el pleno de julio, confirmando la sanción y cerrando así la vía administrativa.

