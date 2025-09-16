Citan a declarar a uno de los 'Loletes' encarcelados por el tiroteo de Plasencia en el que murió una niña

Una de las seis personas encarceladas por el tiroteo ocurrido la madrugada del domingo 30 de marzo en el barrio de San Lázaro de Plasencia, en el que murió una niña de dos años y otra joven resultó herida, ha sido citado a declarar este miércoles.

Se trata de un miembro del clan de los 'Loletes', que en su declaración inicial afirmó que había trasladado a la niña herida de bala al hospital.

Es uno de los argumentos aportados por su defensa para pedir su excarcelación en repetidas ocasiones, todas denegadas. Tendrá que declarar este miércoles a las 12, aunque no acudirá a los juzgados placentinos sino que lo hará por videoconferencia desde la prisión.

Continúa la instrucción

De esta forma, continúa la instrucción de un caso que conmocionó a la ciudad a finales de marzo por la muerte de la pequeña, de entonces dos años.

Ocurrió, según los principales indicios, después de que varios miembros del clan de los 'Hilarios', ubicados en el barrio de Gabriel y Galán, acudieron a San Lázaro por una agresión días antes a uno de los 'Loletes', que desembocó en un tiroteo, mientras los 'Hilarios' huían en un vehículo que recibió casi una veintena de impactos de bala.

Hubo en total once detenidos, de los que seis personas, todas del clan de los 'Loletes', permanecen en prisión provisional desde entonces y el resto, en libertad. En la causa se han personado los padres de la niña fallecida y la joven herida como acusación particular.