Detenido en Plasencia por fingir ser víctima de una estafa de más de 8.000 euros

La Policía Nacional de Plasencia el pasado 10 de septiembre detuvo a un varón por su presunta autoría de un delito de simulación de delito.

La investigación comenzó a principios de julio, cuando este hombre presentó una denuncia en la Comisaría de Plasencia, manifestando haber sido víctima de numerosos cargos en su cuenta bancaria, por un total de 8.584 euros.

Los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones correspondientes al esclarecimiento de estos hechos, tales como solicitud de movimientos bancarios y análisis de cuentas. Tras ello, se comprobó que los cargos habían sido realizados por el propio denunciante y procedieron a su detención.

El detenido, un hombre de 30 años de edad, fue trasladado a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado.