Labores de limpieza

El parque de la Isla de Plasencia cerrará por trabajos de apeo de árboles

El recinto permanecerá cerrado entre las 7.45 y 14.30 horas los días 18 y 19 de septiembre

Imagen de archivo de ramas caídas en el Parque de la Isla

Imagen de archivo de ramas caídas en el Parque de la Isla / Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

El parque de la Isla de Plasencia permanecerá cerrado entre las 7.45 y las 14.30 horas los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre para realizar trabajos de apeo de sus grandes árboles.

El cierre inicialmente estaba previsto para comenzar el miércoles 17, pero se ha retrasado un día debido a una incidencia técnica en la maquinaria necesaria para las labores.

Estos trabajos buscan garantizar la seguridad de los usuarios y el buen estado del arbolado del Parque de la Isla.

