Labores de limpieza
El parque de la Isla de Plasencia cerrará por trabajos de apeo de árboles
El recinto permanecerá cerrado entre las 7.45 y 14.30 horas los días 18 y 19 de septiembre
Mónica Meneses
Plasencia
El parque de la Isla de Plasencia permanecerá cerrado entre las 7.45 y las 14.30 horas los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre para realizar trabajos de apeo de sus grandes árboles.
El cierre inicialmente estaba previsto para comenzar el miércoles 17, pero se ha retrasado un día debido a una incidencia técnica en la maquinaria necesaria para las labores.
Estos trabajos buscan garantizar la seguridad de los usuarios y el buen estado del arbolado del Parque de la Isla.
