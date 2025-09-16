Plasencia Abierta registra una de las noches más concurridas en los últimos años

La última edición de Plasencia Abierta el pasado 13 de septiembre ha sido una de las más concurridas de los últimos años. Así lo ha destacado la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, quien ha valorado de forma “muy positiva" esta velada tan especial. “Ha sido una de las noches abiertas más importantes que hemos tenido, la afluencia de público ha sido maravillosa y hemos visto Plasencia llena de personas”.

Numerosas actividades

La edil ha señalado que “las actividades se han repartido por toda la ciudad, con especial éxito en espacios como Vicente Ferrer, la Catedral, la Torre Lucía, el Archivo Municipal, el Alcázar y el entorno de San Antón, donde actuaron los niños de las escuelas municipales, atrayendo a numeroso público”.

Además, ha destacado la buena acogida de la actuación de de flamenco contemporáneo de Eduardo Guerrero ‘Murillo', uno de los artistas invitados de esta edición. “Tenía muchas ganas de actuar en Plasencia y, aunque queríamos haberlo traído antes, no fue posible por problemas de agenda. El público disfrutó muchísimo”.

Fotogalería | Así se vivió la nueva edición de Plasencia abierta / Toni Gudiel

Fecha modificada

Por otro lado, “el buen tiempo fue un factor clave para el éxito de la jornada”, tras dos ediciones en las que la lluvia obligó a cambios de última hora. “Por eso decidimos adelantar la fecha una semana para asegurar que el evento pudiera celebrarse sin contratiempos”, ha explicado Bermejo.

Los bares de las zonas más concurridas de la ciudad también se mostraron agradecidos con la programación, que incluyó pasacalles, música en directo y actividades para jóvenes. “Creo que ha sido una de las ediciones más positivas, con Plasencia en continuo movimiento y el público disfrutando en la calle”, ha concluido la edil de Cultura.

