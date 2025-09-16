Plasencia busca soluciones para mejorar la visibilidad en el campo de fútbol municipal tras las quejas recibidas

La concejala placentina de Deportes, Isa Blanco, en una rueda de prensa ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los usuarios del campo de fútbol municipal tras las quejas surgidas en redes sociales por la instalación de las nuevas redes protectoras, colocadas este verano para compatibilizar el uso del terreno de juego con la pista de atletismo.

Nuevo sistema

“Somos conscientes del descontento que ha generado este sistema y estamos trabajando para encontrar la solución más adecuada. Queremos diseñar un sistema de poleas que permita mover las redes y que no molesten al público durante los partidos”, ha explicado la edil, que a su vez, ha recalcado que “la prioridad es que la instalación sea funcional, segura y duradera en el tiempo”.

La concejala ha agradecido a los aficionados que asisten al municipal sus sugerencias y ha celebrado el inicio de la temporada de forma muy positiva, “este fin de semana se ha jugado el primer partido de la UPP y en tres semanas habrá más partidos. Queremos que todos los fines de semana el campo esté lleno y que lo disfruten tanto jugadores como público. Nuestro único objetivo con esta inversión es que la gente disfrute del deporte”.

El campo de fútbol municipal este año recibirá mucha intensidad con la participación de numerosos clubes y categorías, lo que permitirá que muchos jóvenes tengan por primera vez la oportunidad de entrenar y competir en estas instalaciones. Así pues, Blanco ha concluido que “todas las opiniones e iniciativas son bienvenidas”.