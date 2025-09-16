El Teatro Alkázar de Plasencia acogerá más de 30 espectáculos este último trimestre

El Teatro Alkázar se prepara para acoger la programación del segundo semestre que se desarrollará desde este mes de septiembre hasta finales de diciembre. Con la llegada del otoño, el principal espacio cultural volverá a convertirse en un punto de encuentro para disfrutar del arte, la música y las artes escénicas con más de 30 espectáculos.

La política de precios populares se mantiene como los años anteriores, de forma que los espectáculos programados tendrán un precio de entre 3 y 20 euros, además de varias citas gratuitas.

Amplia parrilla cultural

El programa incluye más de 15 obras de teatro que van desde comedias contemporáneas y adaptaciones de clásicos hasta piezas de temática social. El teatro familiar tendrá un protagonismo especial con ocho funciones dirigidas a los más pequeños, con el objetivo de fomentar su interés por las artes escénicas.

El público también podrá disfrutar de la Filarmónica de Cámara de Colonia con un concierto dedicado a Las Cuatro Estaciones, así como de los tradicionales conciertos de Navidad a cargo de la Banda de Música y la Filarmónica de Plasencia. La programación se completa con espectáculos flamencos, musicales, homenajes a la copla y festivales benéficos.

Citas destacadas del trimestre

Entre las propuestas más esperadas se encuentra en el mes de septiembre ‘Tú y yo somos tres’ del Grupo Calamandrei, el día 21, la comedia Cádiz el día 27, y el humor de Miguel Lago con 25 años de stand-up el día 28.

En el mes de octubre se disfrutará del musical infantil Rolf Punzel el día 4, Friends, the Musical Parody el día 11 de octubre, la adaptación teatral de Los lunes al sol el día 17 y José Manuel Soto el día 25.

En el mes de noviembre se podrá ver la Casa de Muñecas, de Ibsen, con María León el día 28, Juan Valderrama con Historias de la Copla el día 29 y a los Canta Juegos el día 30.

Y en el mes de diciembre sonará el musical navideño Navilán el día 20 y el concierto de Navidad de la Banda de Música de Plasencia el día 27.

Más eventos

Finalmente, el Teatro Alkázar también acogerá otras actividades impulsadas por el Ayuntamiento y entidades locales como los Premios Plasencia en Corto el 8 de noviembre, el Festival Flamenco García Matos el 15 de noviembre, las Jornadas del Día de los Derechos de la Infancia, una muestra de teatro escolar y festivales escolares y jornadas dedicadas a mayores.

“La programación está pensada para todos los públicos y consolida al Alkázar como el buque insignia de nuestra cultura", ha concluido Bermejo, concejala de Cultura.

Suscríbete para seguir leyendo