Aterriza en Plasencia el ‘V Memorial Julián Díaz’ con 24 equipos y más de 350 jóvenes futbolistas

El Estadio Municipal Francisco Gil Valle de Plasencia acoge el V Torneo de Fútbol ‘Memorial Julián Díaz’ los días 20 y 21 de septiembre. Un evento que reunirá a 24 equipos y más de 350 niños y niñas en las categorías benjamín y alevín.

Así pues, el sábado 20 de septiembre se jugará la fase de grupos con las categorías benjamín y alevín, desde las 9.30 hasta las 21.00 horas. Y el domingo 21 de septiembre se disputarán las fases finales de la categoría alevina, desde las 10.00 hasta las 14.30 horas.

La cita deportiva está organizada por la A.D. Ciudad de Plasencia y todos los participantes vivirán una experiencia única que combina deporte, convivencia y emoción en torno a la memoria de Julián Díaz, figura muy querida en la ciudad y en el mundo del fútbol placentino.

"Un torneo de referencia"

La concejala de Deportes, Isabel Blanco, ha señalado la importancia del torneo en el arranque de la temporada deportiva, “es un memorial especial porque abre nuestro calendario de actividades en el Estadio Municipal. Julián Díaz fue una persona muy importante y querida en nuestra ciudad y es emocionante ver cómo su recuerdo sigue vivo en este torneo”.

Por parte del club organizador, Miguel Rubio, directivo de la A.D. Ciudad de Plasencia, ha subrayado que “es la quinta edición del Memorial y cada año seguimos creciendo. El nivel del cartel hace que clubes como el Montpellier, campeón el año pasado, o el Real Madrid, nos pidan participar”

Este año se da la bienvenida al Real Betis y al Sporting de Braga, “lo que confirma que se trata de un torneo de referencia”, ha concluido Rubio.

Por otro lado, la familia de Julián Díaz sigue estando muy vinculada al torneo. Su hijo, Julián Díaz ha agradecido al ayuntamiento y ha indicado que “este Memorial es la oportunidad de estrenar de forma oficial el nuevo césped del Estadio Municipal, una demanda histórica que hoy es realidad. Para nosotros es emocionante ver cómo este evento reúne a tantos niños y niñas en recuerdo de mi padre”.

Finalmente, Javi Villar, sobrino de Julián Díaz, ha recalcado las palabras de Díaz y ha explicado que “es un Memorial que se organiza con mucho cariño. Mi tío fue una persona muy querida en Plasencia, especialmente en el fútbol, y animamos a toda la ciudad a acudir al Municipal para disfrutar del torneo y acompañarnos en este homenaje”.