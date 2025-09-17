Cáritas Plasencia lanza su primer curso de Competencias Clave de nivel 2

Cáritas Diocesana de Plasencia inicia el próximo 7 de octubre su primer curso de Competencias Clave de Nivel 2, enmarcado en la Convocatoria 2025 del Programa Operativo de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. La iniciativa forma parte de la operación Competencias+ Formación para el acceso a un empleo digno, cofinanciada por el FSE+.

El curso, ‘Competencias Clave Nivel 2 para Certificados de Profesionalidad sin idiomas: Comunicación en Lengua Castellana y Competencia Matemática’, tendrá una duración de 250 horas y se desarrollará del 7 de octubre al 5 de diciembre.

Destinatarios

La formación está dirigida principalmente a personas desempleadas, jóvenes en búsqueda de oportunidades, parados de larga duración, mujeres en situación de desempleo, mayores de 45 años y personas inmigrantes. Todos los participantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo.

Además, los candidatos no deberán estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ni de un certificado de profesionalidad del mismo nivel, ni ser mayor de 25 años y superar un curso de acceso. Tampoco deben haber superado el nivel I de un certificado de profesionalidad o estar trabajando en el ámbito del certificado de profesionalidad al que se accede.

Inscripción

El plazo de solicitud estará abierto del 16 al 26 de septiembre. La atención se ofrecerá de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas, en el Centro Integral de Empleo de Cáritas Diocesana de Plasencia, ubicado en la Carretera de Circunvalación Sur, Km.2.

Tras años de experiencia en atención a personas en situación de vulnerabilidad, Cáritas continúa reforzando su compromiso con la formación y la inserción laboral. Con este curso se pretende abrir el acceso a certificados de profesionalidad de mayor nivel a quienes no cuentan con la titulación académica necesaria, favoreciendo así su empleabilidad y oportunidades de futuro.

Para más información llamar al número de teléfono 927 42 24 06.