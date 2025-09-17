Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acción reivindicativa

Colectivos sociales y culturales convocan en Plasencia una concentración por el fin del genocidio en Gaza

Será mañana a las 19.30 horas en la Plaza Mayor placentina 

Imagen de archivo de la manifestación en Mérida para apoyar a la flota que parte a Gaza

Imagen de archivo de la manifestación en Mérida para apoyar a la flota que parte a Gaza / EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Mónica Meneses

Plasencia

Hasta seis colectivos sociales y culturales han convocado para este jueves una concentración ciudadana en la Plaza Mayor de Plasencia para exigir el fin de la violencia en Gaza. El acto reivindicativo tendrá lugar a las 19.30 horas.

“Llamamiento a la ciudadanía”

Entre los convocantes se encuentran los colectivos culturales Imago Bulbo y Alandar, así como la Plataforma Feminista, la Plataforma de Apoyo a las Personas Refugiadas y el sindicato CNT Cáceres Norte, que hacen un llamamiento a la ciudadanía para mostrar su rechazo a lo que consideran un genocidio contra la población gazatí.

Imagen del cartel

Imagen del cartel / CEDIDA

En un comunicado, las organizaciones implicadas han denunciado la magnitud de las víctimas, “son más de 680.000 las personas asesinadas, miles de niños y niñas entre ellas. Y aún van a morir muchas más si no detenemos esta locura inmediatamente. Israel no solo ha quebrado toda la legalidad internacional, también está socavando los cimientos de la humanidad”.

Además, las portavoces de la convocatoria piden participación multitudinaria en la concentración “no podemos permanecer impasibles ante tanta barbarie. Convocamos a todas las personas conmovidas por tanto horror a manifestar su rechazo absoluto a las acciones genocidas de Israel”.

