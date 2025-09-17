La edil de Turismo de Plasencia, investigada por un presunto delito de odio contra un compañero

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, del Partido Popular, ha sido citada a declarar el próximo 26 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad como investigada por un presunto delito de odio.

La causa se abrió tras la denuncia presentada por Luis Domingo ‘Sito’ Díaz, actual director de Recursos Humanos del Área de Salud de Plasencia y también militante del Partido Popular, después de la publicación de comentarios de carácter homófobo en medios digitales en los que se le aludía.

Según fuentes cercanas al caso, la investigación policial habría rastreado el origen de uno de esos comentarios hasta un dispositivo móvil del Ayuntamiento de Plasencia asignado a la concejala Martín. Este hallazgo ha motivado su citación judicial para aclarar los hechos.

Mensajes despectivos

Entre los mensajes denunciados se incluían expresiones ofensivas y despectivas hacia el cargo que ocupa Díaz, cuestionando su idoneidad profesional y utilizando referencias a su orientación sexual tales como “para recursos humanos no sirve, mételo en algo del colectivo de LGTB” o “sirve para ser lleva bolsos”.

Díaz: “Fue un golpe muy duro”

En declaraciones a este diario, Díaz ha explicado que decidió denunciar tras una información publicada hace un año en un medio regional sobre su nombramiento “conforme fueron sucediendo los comentarios, aquello me generó un gran malestar físico, profesional y por supuesto emocional. Fue muy duro y por eso quise tomar la iniciativa de acudir a los tribunales para identificar a los autores de esos comentarios anónimos”.

Asimismo Díaz ha reconocido que conocer la identidad de la persona investigada ha supuesto un golpe adicional “muy fuerte”. “Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba. Ha sido muy duro, tanto en mi trabajo como en mi vida diaria”.

Por otro lado, la edil de Turismo, no ha querido dar declaraciones al respecto y el equipo de gobierno actual del PP aún no se ha pronunciado.

Belinda Martín mantiene su acta de concejala en la actual legislatura, la cuarta de mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro, mientras que Díaz fue nombrado director de Recursos Humanos en el Área de Salud de Plasencia tras la llegada del PP a la Junta de Extremadura en 2023.

El procedimiento continúa en fase de instrucción y de momento no existe resolución judicial sobre el caso.