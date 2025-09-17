Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proceso judicial abierto

El PP abre expediente informativo a la concejala placentina investigada por un presunto delito de odio contra un compañero

El portavoz popular ha comunicado que “el partido no tiene conocimiento de los hechos”

José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP

José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP / EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Mónica Meneses

Plasencia

El Partido Popular de Extremadura ha anunciado la apertura de un expediente informativo a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, tras conocerse que deberá declarar el próximo 26 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad como investigada por un presunto delito de odio contra su compañero de partido y actual director de Recursos Humanos del Área de Salud de Plasencia, Luis Domingo “Sito” Díaz.

El portavoz del grupo popular extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha sido el encargado de informar de esta decisión a preguntas de los medios y ha indicado que el partido no tiene "conocimiento de los hechos más allá de lo que se ha publicado por la prensa".

"De confirmarse, sí les podemos decir que son hechos muy graves, pero lo que sí que me van a permitir es que no pueda ir mucho más allá en esta valoración para esperar también al resultado de la investigación judicial que hay abierta", ha recalcado.

