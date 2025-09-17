La Semana Santa de Plasencia logra ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Semana Santa de Plasencia ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, tras el informe favorable del Gobierno de la Junta de Extremadura y la verificación de que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa ministerial que regula estas distinciones.

Semana Santa más antigua de Extremadura

Con más de 800 años de historia, la Semana Santa placentina se considera la celebración religiosa más antigua de Extremadura y constituye una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

Según el Ministerio de Industria y Turismo, esta tradición “ha adquirido una dimensión cultural y social que refleja la identidad y el espíritu de Plasencia por su belleza estética, mestizaje inherente y capacidad de crecimiento”.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que este reconocimiento “pone en valor una celebración única en Extremadura y en toda España”, y ha subrayado que “es fruto del arraigo y de la gran implicación de los placentinos en su celebración, lo que además le otorga un gran atractivo turístico”.

El alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, ha reconocido que “gracias a la coordinación institucional, es el primer título oficial de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Plasencia”.

Con esta declaración, la Semana Santa de Plasencia se suma a las 164 fiestas populares reconocidas como de Interés Turístico Nacional en España y se convierte en la novena en Extremadura en obtener este distintivo.

Doce cofradías

Actualmente, Plasencia cuenta con doce cofradías y hermandades penitenciales que participan de forma activa en los desfiles procesionales, que recorren el casco histórico de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Las procesiones transitan por calles, plazas y monumentos emblemáticos, ofreciendo un espectáculo que combina religiosidad, patrimonio y cultura.