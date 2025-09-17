Vuelve la Gumiparty a Plasencia con más actividades y un enfoque intergeneracional

Llega al Palacio de Congresos de Plasencia la XX edición de la ‘Gumiparty’ del 3 al 5 de octubre. Un evento que celebra la cultura alternativa juvenil y se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España en su ámbito.

Este año, la organización promete una programación más ambiciosa con casi 100 actividades diseñadas para todos los públicos y una gran variedad de experiencias que combinan el ocio, la creatividad, el entretenimiento y la educación.

Las entradas ya están a la venta, con precios que oscilan entre los 6 euros por día hasta 25 euros por la entrada premium, que incluye merchandising exclusivo. También habrá bonos de entrada para los tres días. Además, habrá puestos de food trucks en el recinto, para disfrutar de una experiencia completa durante los tres días del festival.

El programa

Las actividades están pensadas para públicos de todas las edades. Entre los momentos más esperados, destaca la mesa de actores de doblaje, que contará con la presencia de figuras clave como Claudio Serrano, la voz de Batman o Luis Posada, con Capitán Harlock, compartirán su experiencia.

El evento también contará con mesas redondas y charlas de creadores de contenido entre los que destacan Street Marvel, Botea de Cándor, Pilopi y The Warrior, que debatirán sobre la eterna rivalidad entre Marvel y DC. Además, habrá actividades para los más pequeños, como la Academia Jedi, y espectáculos familiares como Minus Limbus, de la compañía Circo Valla.

Asimismo, habrá torneos de videojuegos, juegos de mesa, y un espacio dedicado al cosplay, donde se rendirá homenaje a Bobo, quien inspiró el diseño del cartel de este año y uno de los primeros participantes.

Esta edición también dará visibilidad a los creadores de contenido relacionados con One Piece y a la música de artistas como Esquí, una de las compositoras más destacadas de la escena juvenil, que hará su debut internacional en la Comic-Con de Málaga.

En busca del reconocimiento como “actividad de interés general”

Esta nueva edición ha sido presentada por el concejal de juventud del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, la Directora General de Juventud de Extremadura, Raquel Martín Bellot, y el coordinador de actividades de Megagumi, Roberto Manchado, quienes coincidieron en “resaltar la relevancia de la Gumiparty como un festival que, a lo largo de sus 20 años, ha crecido exponencialmente en tamaño y repercusión”.

Bellot ha destacado la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura ,“la Gumiparty es un punto de encuentro para la juventud, donde se fomenta la creatividad, la diversidad y el respeto, y donde los jóvenes pueden formarse, relacionarse y disfrutar de una programación variada que incluye desde videojuegos hasta actividades para toda la familia".

Por su parte, Roberto Manchado ha explicado que "han sido 20 años de esfuerzo y crecimiento. A día de hoy, contamos con el apoyo de empresas locales, instituciones y artistas de renombre que hacen posible que sigamos adelante con esta aventura”.

Así pues, quieren que se proclame "actividad de interés general", al considerar que, tras dos décadas de trayectoria, el festival merece un apoyo institucional estable que permita asegurar su crecimiento en futuras ediciones.

Impacto económico

Finalmente, el impacto económico del evento es significativo. Según datos de la organización, más de 7.000 personas asistieron a la pasada edición, “lo que generó un impacto económico positivo para la ciudad de Plasencia y su entorno”. Esta repercusión se ve acompañada de una creciente visibilidad mediática que proyecta la Gumiparty más allá de las fronteras de Extremadura.