Continúan las concentraciones por la equidad laboral de los trabajadores municipales en Plasencia

Unos setenta trabajadores y trabajadoras municipales se han vuelto a concentrar este pasado miércoles frente al balcón del consorcio para exigir una catalogación equitativa para la totalidad de la plantilla, “y no únicamente para un colectivo específico”.

Por segunda vez, vuelven a solicitar una reunión con los responsables municipales, “sin haber recibido respuesta alguna".

En un comunicado han explicado que “pese a que el equipo de gobierno se ha comprometido a aplicar los resultados de la catalogación para todo el personal con efectos del 1 de julio de 2025, la realidad es que no existe dotación presupuestaria ni avances concretos desde el inicio de las movilizaciones”.

Los trabajadores reclaman que en el presupuesto “se incluya una partida específica que permita llevar a cabo una catalogación seria y completa. Sin dicha previsión, advierten que resultará imposible abordar el proceso de manera efectiva”.

El colectivo, además, critica que "tras las declaraciones del concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, a los medios de comunicación de negociar solo con las centrales sindicales, no se ha producido ningún progreso en ese sentido, lo que genera entre el personal dudas respecto a las verdaderas intenciones del equipo de gobierno”.

En consecuencia, la plantilla municipal ha decidido, por amplia mayoría, mantener las movilizaciones hasta lograr compromisos firmes y concretos por parte de las autoridades locales.

