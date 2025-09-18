La diseñadora placentina Emma Prieto denuncia el uso indebido de su marca con fines no profesionales

La empresaria y diseñadora Emma Prieto ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que alerta sobre el uso no autorizado de su nombre y el de su marca para contactar a chicas “con fines no profesionales".

Prieto ha explicado que han llegado a su conocimiento casos en los que se ofrecen contratos para desfiles y sesiones de fotos que no están vinculados a su equipo. "Cuando nosotros necesitamos chicas para eventos, somos nosotros quienes hablamos directamente con ellas y les explicamos todo lo necesario", ha aclarado.

La diseñadora confirmó que la situación ya está en manos de la justicia para evitar que su marca y su reputación se vean perjudicadas. Asimismo, pidió a quienes hayan recibido este tipo de propuestas que se lo comuniquen de inmediato para poder tomar medidas cuanto antes.

"Condeno cualquier tipo de acción que se haya hecho en nuestro nombre siendo completamente falsa. Todo mi trabajo pasa por mí y soy yo quien habla directamente con las personas", ha sentenciado Prieto, reafirmando su compromiso con la transparencia y el profesionalismo en su trabajo.