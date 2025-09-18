El obispo de Plasencia felicita a la ciudad tras el reconocimiento a su Semana Santa

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha felicitado a diocesanos, placentinos y a todos los que han posibilitado que la Semana Santa de la ciudad, considerada la más antigua de Extremadura, haya sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Brotóns ha agradecido el esfuerzo de hermandades, cofradías, instituciones y administraciones. "Gracias por querer hacer más grande, profunda y hermosa nuestra Semana Santa".

"Poderosa combinación de sentimientos"

El obispo también ha aprovechado para destacar que desde el siglo XIII la Semana Santa placentina "se funde en un único sentir que aúna emoción, tradición, cultura y fe", lo que, a su juicio, convierte esta celebración en una manifestación "capaz de unir al pueblo y acoger al visitante en una poderosa combinación de sentimientos, imágenes y sonido".

Finalmente, Ernesto Brotóns ha tenido palabras de reconocimiento para el Ayuntamiento de Plasencia, el impulsor de la petición al Ministerio, así como para la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, Brea con su mural y las hermandades, entre otros.