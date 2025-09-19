Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita deportiva

Más de 140 participantes disputarán el XVI Triatlón Ciudad de Plasencia

Tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre a las 10.30 horas en el Parque del Cachón

Presentación de la XVI edición del Triatlón

Presentación de la XVI edición del Triatlón / Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

Plasencia acoge el XVI Triatlón Ciudad de Plasencia el próximo domingo 21 de septiembre a las 10.30 horas en el Parque del Cachón. Esta es una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo extremeño en la ciudad.

Dos modalidades

El evento forma parte del Circuito Euroace de Triatlón de la Junta de Extremadura y cuenta con dos modalidades: la distancia olímpica, 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie, y la distancia promoción, 0,5 km de natación, 19 km de ciclismo y 3,3 km de carrera. 

Ambas modalidades transcurrirán en la Isla y el Cachón, lugares emblemáticos para deportistas y espectadores. La salida será a las 10.30 horas en el Parque del Cachón, y la organización espera un gran ambiente de público para animar a los más de 140 participantes.

Postura institucional

Iván Ramírez, directivo de la Escuela de Triatlón Plasencia, ha subrayado que “después de varios años de ausencia, volver a traer el triatlón a Plasencia era un objetivo prioritario”.

Así pues, la concejala de Deportes, Isabel Blanco, ha destacado la importancia de recuperar esta cita deportiva y ha agradecido “a la Federación y al Club su esfuerzo por hacer posible una competición tan compleja y, al mismo tiempo, tan especial”.

La presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez, ha añadido que “habrá deportistas extremeños, de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía. Queremos que esta cita siga creciendo y consolidándose como una de las más atractivas”.

El Triatlón Ciudad de Plasencia no solo tiene un carácter competitivo, sino también formativo y de promoción deportiva, gracias a la inclusión de la distancia promoción, diseñada para facilitar la participación de triatletas noveles y categorías cadetes.

La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Plasencia, la Diputación de Cáceres, la Federación Extremeña de Triatlón y la Junta de Extremadura, junto a la organización de la Escuela de Triatlón Plasencia.

