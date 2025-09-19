Insatisfacción laboral
Los auxiliares de enfermería del centro residencial Los Pinos de Plasencia denuncian sobrecarga de trabajo
En un comunicado los trabajadores alegan que “están expuestos a un gran nivel de ansiedad y estrés”
Mónica Meneses
Los auxiliares de enfermería del Centro Residencial Los Pinos de Plasencia han dirigido un escrito a la dirección del centro y a la Gerencia del SEPAD para denunciar la sobrecarga de trabajo, la falta de integración en el equipo multidisciplinar y el elevado nivel de estrés que sufren en el desempeño de sus funciones.
En el comunicado, los profesionales aseguran “no oponerse a la aplicación del plan estratégico deshaciendo nudos por el buen trato”, que busca eliminar las sujeciones en los centros residenciales, pero advierten que “su implantación se ha hecho sin contar con la participación del personal de atención directa, pone en riesgo la seguridad de los pacientes y la salud emocional de los trabajadores”.
"Falta de apoyo"
“Nos sentimos responsables de la seguridad física de los pacientes y expuestas a un gran nivel de estrés y ansiedad”, señalan en la carta, en la que reclaman ser escuchados y participar en la planificación de las actuaciones manifestando “la insatisfacción en las comunicaciones con los superiores, falta de apoyo, de motivación y de comprensión”.
Los auxiliares también denuncian que “la ratio de personal no se cumple, especialmente los fines de semana y festivos, y que esto impide ofrecer unos cuidados adecuados”. Afirman que el centro es “de los peor valorados” en el norte de Cáceres y que el clima laboral se ve agravado por la falta de apoyo y comunicación por parte de la dirección.
Este diario ha preguntado a la Junta de Extremadura y aún está en espera de respuesta.
