El Festival de Música Antigua de Plasencia regresa con un viaje del Medievo al Barroco

Aterriza la segunda edición del Festival de Música Antigua de Plasencia (MAP), organizado por la Diputación Provincial de Cáceres, que este año tendrá lugar del 26 de septiembre al 12 de octubre con un total de 13 conciertos gratuitos en espacios emblemáticos de Plasencia, Malpartida de Plasencia, Jarandilla de la Vera y Hervás.

La programación

Así pues, la programación del festival comenzará el 26 de septiembre con Piacere dei Traversi en Plasencia y Cantoría en Hervás, que repetirá actuación el 27 de septiembre en Plasencia. El 28 de septiembre será el turno de la Orquesta y Coro Barrocos de Badajoz en Malpartida de Plasencia.

Ya en octubre, el día 3 actuarán Euskal Barrokensemble en Plasencia y Brezza Ensemble en Hervás, que ofrecerá también un segundo concierto el 4 de octubre en Plasencia. El 5 de octubre, Enrike Solinís llegará a Jarandilla de la Vera, mientras que el 10 de octubre será el turno de La Tempestad en Plasencia. Finalmente, el festival cerrará el 12 de octubre con Silvia Márquez en Jarandilla de la Vera.

El festival incluirá, además, clases magistrales en Hervás y conciertos participativos junto a profesores del Conservatorio Profesional ‘García Matos’, con el objetivo de fomentar la participación activa del público.

La Diputación Cacereña duplica el presupuesto

La segunda edición del Festival ha sido presentada por la vicepresidenta 1ª de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, el director del festival, Nacho Marín, y representantes de los ayuntamientos implicados.

Gutiérrez ha destacado que el éxito de la primera edición ha llevado a reforzar la apuesta de la Diputación por el festival, duplicando el presupuesto hasta los 85.000 euros y extendiendo la programación a más municipios del norte de Cáceres. “Nos parece una oportunidad única no solo para los municipios, sino para quienes quieran venir de fuera a disfrutar de la música y de los encantos de la provincia”, ha subrayado.

Por su parte, Nacho Marín ha explicado que el MAP busca generar un “diálogo entre patrimonio arquitectónico e histórico con las músicas que se interpretaban en esos mismos recintos en su época”.

El programa abarca desde la Edad Media hasta el último Barroco, combinando figuras de prestigio internacional, como Cantoría, Euskal Barrokensemble o La Tempestad, con la participación de talento extremeño, como el Dúo de Violonchelos 'García Mato' o la Orquesta y Coro Barrocos de Badajoz.

