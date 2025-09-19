Plasencia abre el plazo de becas para el Centro Infantil ‘Dulce Chacón’ y transporte escolar

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la apertura del plazo para solicitar las becas del Centro Infantil ‘Dulce Chacón’ y las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2025-2026. La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cáceres y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Becas del Centro Infantil ‘Dulce Chacón’

En cuanto a las ayudas del centro infantil, el consistorio ofrece un máximo de 11 becas para menores de hasta tres años matriculados, dirigidas a familias del municipio con dificultades socioeconómicas. El objetivo es favorecer la escolarización temprana y ayudar a sufragar los gastos derivados del curso escolar.

Las subvenciones cubrirán inicialmente el periodo de octubre a diciembre de 2025, con posibilidad de prorrogarse hasta junio de 2026, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Entre los requisitos destaca estar empadronados en Plasencia, no superar una renta per cápita familiar de 2.600 euros en el primer semestre de 2025 y cumplir con las condiciones de edad y aprovechamiento escolar establecidas en las bases reguladoras.

Ayudas de transporte escolar

La convocatoria incluye también un máximo de 70 ayudas de transporte destinadas a familias con hijos en Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria que residan en los distritos norte de la ciudad o en el barrio de Los Mártires.

Estas ayudas cubrirán el transporte de septiembre a diciembre de 2025, con prórroga posible hasta junio de 2026. El objetivo es garantizar el acceso a los centros educativos de los alumnos que residen en zonas alejadas y cuyas familias tienen recursos limitados.

Plazos y presentación de solicitudes

El plazo de presentación es de 10 días naturales a partir del día siguiente de la publicación en el BOP.

Las solicitudes deberán remitirse al alcalde de Plasencia y podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en la sede electrónica, en las oficinas con ventanilla única y en las oficinas de correos, conforme a la normativa vigente.

El texto íntegro de ambas convocatorias puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el BOP de Cáceres.