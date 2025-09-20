Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plasencia celebrará ‘La Noche de los Investigadores’ el próximo 26 de septiembre

Habrá actividades gratuitas para todos los públicos en el Centro Universitario de Plasencia de 17.30 a 21.00 horas

Centro Universitario de Plasencia

Centro Universitario de Plasencia / Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

El Centro Universitario de Plasencia acogerá el próximo viernes 26 de septiembre la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 2025. Un evento de divulgación científica abierto a toda la ciudadanía con actividades gratuitas entre las 17.30 y las 21.00 horas.

Actividades para todos los públicos

El programa en Plasencia incluye talleres, juegos y retos científicos para todos los públicos, distribuidos en dos turnos. El primer turno será de 17.30 a 18.45 horas y el segundo de 19. 15 a 20.30 horas. Entre los juegos destacan primeros auxilios, escape room virtual sobre economía y arte, rosco ambiental, entre otros.

Además, la Tuna Universitaria actuará en la entrada principal del centro a las 19.00 horas , animando el ambiente antes de la segunda tanda de actividades.

Una cita europea con la ciencia

La Noche Europea de los Investigadores es un evento que se celebra simultáneamente en más de 400 ciudades de Europa con el objetivo de acercar la ciencia y el trabajo de los investigadores a la sociedad de una forma amena, participativa y divertida.

Toda la información sobre horarios y detalles de las actividades está disponible en www.nocheinvestigadoresuex.es

La iniciativa forma parte del proyecto SCIENCE4ALL, impulsado por las universidades del Grupo G-9 a través de sus unidades de cultura científica, y está financiada por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea. En Extremadura, la organización corre a cargo del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEx y Fundecyt-PCTEx, con el apoyo de la Junta de Extremadura.

