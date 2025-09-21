AFADS Plasencia premiará al chef Ricardo Señorán

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Plasencia (AFADS-Norte de Cáceres) entregará el próximo viernes 26 de septiembre su IV Premio AFADS al chef placentino Ricardo Señorán, con residencia en Gijón, en reconocimiento a su implicación solidaria con la entidad.

Cena benéfica con estrellas Michelin

Más de cien personas participaron en la cena solidaria ‘Arrieros Plasencia’ en marzo de este año. Una cena respaldada por el Ayuntamiento, que reunió a siete cocineros, tres de ellos con estrella Michelin, para recaudar fondos destinados a AFADS.

El evento logró reunir 4.500 euros, que el propio Señorán entregó en mano a la asociación en su sede de Valcorchero. Durante la visita, el chef aprovechó y conoció las instalaciones, al equipo de profesionales y compartió un rato con algunos usuarios.

Programación por el Día Mundial del Alzheimer

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este 21 de septiembre, AFADS ha organizado una serie de actividades de sensibilización bajo el lema “Igualando derechos”, con el objetivo de visibilizar la necesidad de garantizar igualdad de condiciones y reconocimiento social para quienes padecen alzhéimer u otras demencias.

El lunes 22 de septiembre será el acto institucional en el Ayuntamiento, con lectura de manifiesto y concentración en favor de los pacientes y sus familias. El martes 23 y miércoles 24 tendrá lugar el mercadillo solidario en la Plaza Mayor, de 10.00 a 14.00 horas.

El miércoles 24 se realizará un paseo monumental guiado, con salida desde la Plaza de la Catedral a las 18.00 horas. Finalmente, el viernes 26 será la entrega del IV Premio AFADS a Ricardo Señorán y celebración del ‘Café del Alzheimer’, encuentro para familiares y enfermos en el Mercado Bar a partir de las 18.00 horas.

Por otro lado, la responsable de AFADS, María Climent, ha explicado que “el lema elegido de este año, 'Igualando derechos', tiene el objetivo de visibilizar la necesidad de que quienes padecen alzhéimer u otras demencias cuenten con las mismas garantías y reconocimiento social que el resto de los colectivos”.

AFADS-Norte de Cáceres ya agrupa a más de 300 familias, trabaja desde 1997 en formación, orientación, asesoramiento y atención a domicilio para personas con alzhéimer y sus cuidadores.