Exposiciones
‘El Descensus Crucis’ se podrá ver en Las Claras
La inauguración tendrá lugar el 22 de septiembre en el Centro Cultural de Las Claras
Mónica Meneses
La Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz celebra una exposición en la ciudad de Plasencia bajo el título ‘Descensus Crucis’ con motivo de su centenario fundacional.
La exposición está comisariada por el historiador del arte Fernando Talaván Morín y contará con documentación original de la fundación de la cofradía, esculturas y diferentes enseres que pretenden mostrar la evolución de esta cofradía placentina a lo largo de sus cien años de vida.
La inauguración será el día 22 de septiembre a las 20.00 horas en el Centro Cultural placentino de ‘Las Claras’, ocupando la Sala Hebraica y el Claustro Alto.
El horario de visita será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas y la exposición permanecerá abierta hasta el 5 de octubre.
