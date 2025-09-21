Placeat Plasencia recorrerá la Vera en su ‘Marcha Andando’ para visibilizar la inclusión

Placeat Plasencia celebra una nueva edición de su tradicional Marcha Andando, que este año tendrá como escenario el pasaje natural de la Vera. Durante cinco días, del 22 al 26 de septiembre, los participantes recorrerán a pie localidades como Pasarón, Arroyomolinos, Garganta la Olla, Jaraíz, Collado, Tejeda, Valdeíñigos y Gargüera.

La expedición tendrá su centro base en el Albergue Turístico Las Castellanas, en Pasarón de la Vera, desde donde partirán cada jornada las distintas rutas. Además, la marcha incluye visitas institucionales en cada uno de los ayuntamientos, donde se hará entrega de un ejemplar de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Historia de Placeat, en un gesto de compromiso por la inclusión.

Una marcha por la visibilidad

“Se trata de una actividad que combina deporte, convivencia y sensibilización. Queremos hacer visible a las personas con discapacidad intelectual y promover la plena inclusión en la sociedad”, han destacado desde Placeat.

El programa incluye también momentos de convivencia, visitas turísticas y actividades lúdicas en el albergue, en un entorno natural que permitirá a los caminantes disfrutar de los paisajes de la comarca.

Finalmente, el secretario de Placeat, Arsenio Amor, ha señalado que el objetivo de este tipo de actividades radica en poder demostrar a la sociedad que las personas con retraso mental, "discapacitadas para unas cosas, son capaces de hacer otras y una de ellas es este interés y esfuerzo de caminar y darnos a conocer en nuestra propia tierra".

La tradicional 'Marcha Andando' que llevan celebrando desde 1992 concluirá este año un ciclo tras haber recorrido más de 5.300 kilómetros por distintos puntos de España y Portugal.

