La declaración de la edil de Plasencia investigada por insultos a unexconcejal se aplaza un mes

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha decidido aplazar en torno a un mes la citación para declarar enviada a la concejal de Comercio y Turismo del ayuntamiento, Belinda Martín, investigada tras la querella presentada por su compañero de partido y exconcejal del gobierno local, Luis Domingo Díaz, por injurias y delito de odio vertidos presuntamente por Martín.

Según ha podido saber este periódico, la edil, que había sido citada inicialmente este viernes, 26 de septiembre, solicitó un aplazamiento por motivos laborales, ya que no estará en la ciudad ese día, y el juzgado se lo ha concedido.

Así, la declaración será finalmente el martes 28 de octubre, a las 9.40 horas, en los juzgados placentinos. Martín no ha querido hacer declaraciones de momento sobre el motivo de la querella, comentarios críticos realizados de forma anónima en una noticia de un periódico donde se informaba del nombramiento de Díaz como nuevo director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia.

El exedil Luis Domingo Díaz, que presentó una querella por injurias y delito de odio. / TONI GUDIEL

Tampoco desde el gobierno municipal, al que perteneció Díaz de 2015 a 2019 y de 2019 a 2023, en esta legislatura junto a Martín, ha habido muestras de apoyo o rechazo y ha sido el Partido Popular de Extremadura el que ha anunciado la apertura de un expediente informativo a través de su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá. Este ha dicho que, de confirmarse, serían "hechos muy graves", aunque ha preferido esperar al resultado de la investigación para pronunciarse más en profundidad.

El PSOE de Plasencia condena los insultos

Quien sí se ha pronunciado, a través de una nota de prensa, ha sido el PSOE de Plasencia, que ha condenado los insultos. Además, ha reiterado su "compromiso firme con la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas, en especial con el colectivo LGTBI".

No obstante, el PSOE ha apuntado, que "hasta que la justicia se pronuncie de manera definitiva, entendemos que nuestro deber es mantenernos al margen y respetar el trabajo de los tribunales. Pero también queremos ser claros: ningún insulto ni ataque personal tiene cabida en la vida política ni en la sociedad democrática. Manifestamos todo nuestro apoyo a la persona que ha sido objeto de esos insultos, porque nadie merece ser humillado por su orientación sexual, identidad o creencias".

El partido ha instado "al resto de formaciones políticas a actuar con responsabilidad, evitando juicios anticipados y rechazando de manera tajante cualquier lenguaje ofensivo que degrade la convivencia democrática. A diferencia de otros partidos, defendemos la presunción de inocencia como un principio democrático esencial".

Cuando exista una resolución definitiva, "nos pronunciaremos con la seriedad y la responsabilidad que caracteriza a nuestro partido".

El afectado

En declaraciones a este diario, Díaz ha explicado que decidió denunciar tras una información publicada hace un año sobre su nombramiento como director de Recursos Humanos: "Conforme fueron sucediendo los comentarios, aquello me generó un gran malestar físico, profesional y por supuesto emocional. Fue muy duro y por eso quise tomar la iniciativa de acudir a los tribunales para identificar a los autores de esos comentarios anónimos".

Asimismo, Díaz ha reconocido que conocer la identidad de la persona investigada ha supuesto un golpe adicional "muy fuerte". "Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba".

Suscríbete para seguir leyendo